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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo perde l'1,05%, continuando la seduta a 499,78 punti.
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