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L'EURO STOXX Food & Beverage scambia in rosso a Eurozona
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29 luglio 2026 - 15.00
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, che continua la giornata a 497,57 punti, in forte calo dell'1,55%.
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