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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Food & Beverage
In lieve calo il settore Alimentare europeo, che continua la giornata sotto la parità a 494,65 punti.
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