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Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Construction & Materials
Avanza con forza il comparto costruzioni europeo, che continua gli scambi a 831,25 punti.
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