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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Si muove in retromarcia il comparto costruzioni europeo, che scivola a 804,27 punti.
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