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Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials
Si abbattono le vendite sul comparto costruzioni europeo, che continua la giornata a 795,59 punti, in forte calo dell'1,57%.
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