Milano
16:13
51.553
-2,35%
Nasdaq
16:13
28.588
-1,41%
Dow Jones
16:13
51.732
-0,93%
Londra
16:13
10.660
-0,53%
Francoforte
16:14
24.853
-1,20%
Giovedì 23 Luglio 2026, ore 16.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
23 luglio 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si abbattono le vendite sul
comparto costruzioni europeo
, che continua la giornata a 795,59 punti, in forte calo dell'1,57%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Titoli e Indici
Euro Stoxx Construct & Mtls
-1,84%
Altre notizie
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials in forte discesa
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Construction & Materials
L'EURO STOXX Construction & Materials scivola in fondo al mercato di Eurozona
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto