Francoforte: positiva la giornata per Vonovia

(Teleborsa) - Bene la compagnia immobiliare residenziale tedesca , con un rialzo del 2,66%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Vonovia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di Vonovia che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 21,32 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 21,73. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 21,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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