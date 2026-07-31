Milano 14:36
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Francoforte: giornata depressa per GEA Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per GEA Group
Rosso per il Gruppo manifatturiero tedesco, che sta segnando un calo del 2,30%.
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