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Francoforte: positiva la giornata per Qiagen

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Qiagen
Rialzo marcato per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che tratta in utile del 2,67% sui valori precedenti.
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