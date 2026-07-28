Milano 16:34
51.620 -0,84%
Nasdaq 16:34
27.535 -1,80%
Dow Jones 16:34
52.579 +0,71%
Londra 16:34
10.875 +0,86%
Francoforte 16:34
25.381 +0,08%

Francoforte: giornata depressa per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Infineon
Si muove verso il basso la compagnia hi-tech tedesca, con una flessione del 3,79%.
Condividi
```