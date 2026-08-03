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Francoforte: risultato positivo per Wacker Chemie

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Wacker Chemie, in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.

Il trend di Wacker Chemie mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 88,87 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 91,72. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 94,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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