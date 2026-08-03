New York: luce verde per ServiceNow
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,21%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ServiceNow rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di ServiceNow classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 121,2 USD e primo supporto individuato a 115,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 126,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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