New York: si concentrano le vendite su Monster Beverage

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore e fornitore di bevande , che presenta una flessione del 3,62% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monster Beverage , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Monster Beverage , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 95,95 USD. Primo supporto visto a 91,23. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 89,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```