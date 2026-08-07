New York: in calo Monster Beverage
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore e fornitore di bevande, che presenta una flessione del 3,77%.
La tendenza ad una settimana di Monster Beverage è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Monster Beverage suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 89,39 USD con tetto rappresentato dall'area 92,86. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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