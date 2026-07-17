Forte interesse per Monster Beverage

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Brilla il produttore e fornitore di bevande , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che chiude la seduta con un aumento del 2,43%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 99,94 USD, con stop loss individuato a livello 93,67 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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