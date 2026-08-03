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New York: performance negativa per Monster Beverage

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Monster Beverage
Ribasso composto e controllato per il produttore e fornitore di bevande, che presenta una flessione del 3,62% sui valori precedenti.
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