New York: vendite diffuse su Las Vegas Sands

(Teleborsa) - A picco la società attiva nella proprietà e gestione di casinò e resort , che presenta un pessimo -4,16%.



La tendenza ad una settimana di Las Vegas Sands è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Las Vegas Sands è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,43 USD, mentre il primo supporto è stimato a 45,89. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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