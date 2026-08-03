New York: vendite diffuse su Las Vegas Sands
(Teleborsa) - A picco la società attiva nella proprietà e gestione di casinò e resort, che presenta un pessimo -4,16%.
La tendenza ad una settimana di Las Vegas Sands è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Las Vegas Sands è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,43 USD, mentre il primo supporto è stimato a 45,89. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```