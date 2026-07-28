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New York: vendite diffuse su Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: vendite diffuse su Seagate Technology
Scende sul mercato l'azienda americana attiva nel settore storage, che soffre con un calo del 12,75%.
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