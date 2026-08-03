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New York: prevalgono le vendite su Marriott International

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Marriott International
Ribasso per la compagnia alberghiera statunitense, che passa di mano in perdita del 6,25%.
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