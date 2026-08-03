Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain

(Teleborsa) - Bene il produttore di materiali edili , con un rialzo del 3,03%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saint Gobain più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società attiva nell'edilizia mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 84,59 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 82,19. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 86,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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