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Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal
Seduta positiva per il produttore di acciaio, che avanza bene del 2,14%.
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