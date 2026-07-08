Parigi: seduta molto difficile per Saint Gobain

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di materiali edili , che soffre con un calo del 4,18%.



L'andamento di Saint Gobain nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società attiva nell'edilizia . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 77,15 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 74,03. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 72,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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