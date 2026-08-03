Prosus spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Nuovo spunto rialzista per la holding al servizio dei consumatori di internet, parte dell'AEX, che guadagna bene e porta a casa un +0,21%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Prosus disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 39,97 Euro, con stop loss stimato a quota 37,05 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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