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Prosus spinge al rialzo

Finanza
Prosus spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Nuovo spunto rialzista per la holding al servizio dei consumatori di internet, parte dell'AEX, che guadagna bene e porta a casa un +0,21%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Prosus disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 39,97 Euro, con stop loss stimato a quota 37,05 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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