Prosus spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Nuovo spunto rialzista per la holding al servizio dei consumatori di internet , parte dell' AEX , che guadagna bene e porta a casa un +0,21%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Prosus disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 39,97 Euro, con stop loss stimato a quota 37,05 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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