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Madrid: spinge in avanti Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: spinge in avanti Acciona Energia
Prepotente rialzo per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che mostra una salita bruciante del 6,65% sui valori precedenti.
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