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Francoforte: spinge in avanti K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: spinge in avanti K+S
Prepotente rialzo per Kali und Salz, che mostra una salita bruciante del 6,85% sui valori precedenti.
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