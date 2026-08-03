Terna: Jefferies conferma "Hold" e alza il target price a 10,90 euro
(Teleborsa) - Jefferies ha confermato la raccomandazione "Hold" su Terna e ha rivisto al rialzo il target price a 10,90 euro dai precedenti 9,80 euro.
Il titolo si muove in moderato rialzo e scambia con una variazione percentuale dell'1,03%.
La tendenza ad una settimana dell'utility romana è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Terna, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,95 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,14 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,83.
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