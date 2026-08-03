Terna: Jefferies conferma "Hold" e alza il target price a 10,90 euro

(Teleborsa) - Jefferies ha confermato la raccomandazione "Hold" su Terna e ha rivisto al rialzo il target price a 10,90 euro dai precedenti 9,80 euro.



Il titolo si muove in moderato rialzo e scambia con una variazione percentuale dell'1,03%.



La tendenza ad una settimana dell' utility romana è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Terna , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 9,95 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,14 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 9,83.



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