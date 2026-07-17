Terna: Monti, "è un'eccellenza del Paese, le nostre persone e le loro competenze sono patrimonio più prezioso"

L’Ad a La Ripartenza: “al lavoro per mettere a terra gli investimenti previsti”

(Teleborsa) - "In questi primi due mesi alla guida di Terna ho avuto la conferma di quanto l’azienda rappresenti un’eccellenza del Paese. Ogni giorno garantiamo un servizio essenziale per cittadini e imprese, garantendo sicurezza, affidabilità ed efficienza del servizio di trasmissione dell’energia dai luoghi di produzione ai principali centri di consumo, nonché il costante equilibrio tra domanda e offerta. Questo ci rende un partner istituzionale del Paese: collaboriamo con Governo, Autorità, enti territoriali e istituzioni europee per rafforzare la sicurezza energetica, sostenere la competitività e accompagnare la transizione energetica e digitale dell'Italia", ha affermato Pasqualino Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna , intervenendo a "La Ripartenza", l’evento di approfondimento organizzato a Maratea da Nicola Porro.



"Ogni investimento di Terna è sottoposto a una rigorosa analisi costi-benefici validata da ARERA e verificata da consulenti indipendenti. Stiamo realizzando infrastrutture strategiche come il Tyrrhenian Link e l’Adriatic Link: sono opere fondamentali per aumentare la capacità di trasporto dell’energia, rafforzare la resilienza del sistema e consentire una sempre maggiore integrazione delle fonti rinnovabili".

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