Deutsche Bank alza target price su banche italiane. Promozione a Buy per Mediobanca

(Teleborsa) - Deutsche Bank ha migliorato il proprio giudizio su una serie di banche italiane. In particolare, ha alzato la raccomandazione su Mediobanca a "Buy" da "Hold", con un target price aumentato a 29,4 euro per azione dai precedenti 18,8 euro.



Inoltre, ha incrementato il target price su Banca Mediolanum a 24,80 euro per azione dai precedenti 20,50 (Buy confermato), su Banca Generali a 76,40 euro per azione dai precedenti 66 euro (Buy confermato) e su Banco BPM a 16,20 euro per azione dai precedenti 13,70 euro (Buy confermato).

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