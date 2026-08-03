Vola a New York Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di attrezzature sanitarie , che mostra una salita bruciante del 5,01% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intuitive Surgical rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario del produttore di sistemi chirurgici robotici che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 362,7 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 377,6. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 354,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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