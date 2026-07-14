Milano 17:35
52.863 +0,10%
Nasdaq 21:13
29.618 +1,21%
Dow Jones 21:13
52.514 +0,03%
Londra 17:35
10.529 +0,30%
Francoforte 17:35
25.147 +0,13%

New York: brusca correzione per Intuitive Surgical

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Intuitive Surgical
Ribasso scomposto per il produttore di attrezzature sanitarie, che esibisce una perdita secca del 6,77% sui valori precedenti.
Condividi
```