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Western Digital in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Western Digital in discesa a New York
Si muove in perdita la società che si occupa di archiviazione dei dati, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,39% sui valori precedenti.
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