Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Piccolo spunto rialzista per indice spagnolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,01%.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20.172,6, mentre il primo supporto è stimato a 19.602,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20.742,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)