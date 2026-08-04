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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Piccolo spunto rialzista per indice spagnolo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,01%.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20.172,6, mentre il primo supporto è stimato a 19.602,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20.742,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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