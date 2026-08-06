Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20.156,8, mentre il primo supporto è stimato a 19.857,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20.456,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)