Francoforte: balza in avanti Siemens Energy
(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili, con un rialzo del 2,94%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Siemens Energy resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 153,1 Euro. Supporto visto a quota 150,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 155,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```