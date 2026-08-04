Francoforte: balza in avanti Siemens Energy

(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili , con un rialzo del 2,94%.



Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo di Siemens Energy resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 153,1 Euro. Supporto visto a quota 150,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 155,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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