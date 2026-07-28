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Francoforte: calo per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Siemens Energy
Ribasso composto e controllato per il leader delle energie rinnovabili, che presenta una flessione del 3,09% sui valori precedenti.
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