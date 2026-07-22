Milano 14:14
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Siemens Energy, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Siemens Energy, scendono le quotazioni a Francoforte
Retrocede molto il leader delle energie rinnovabili, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,08%.
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