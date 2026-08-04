Francoforte: rosso per Continental

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , con una flessione del 2,38%.



L'andamento di Continental nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di pneumatici mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 72,53 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 69,55. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 75,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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