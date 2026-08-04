Londra: balza in avanti Babcock International Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,88%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Babcock International Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,92 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```