Londra: nuovo spunto rialzista per Babcock International Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , con una variazione percentuale dell'1,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Babcock International Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,36%, rispetto a +2,6% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di breve periodo di Babcock International Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 11,53 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,31. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 11,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```