Milano 9:59
52.005 -0,70%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 9:59
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24.810 -0,42%

Londra: balza in avanti Vodafone

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Vodafone
Scambia in profit il gruppo britannico telefonico, che lievita del 3,10%.
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