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Londra: positiva la giornata per Babcock International Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Babcock International Group
Rialzo marcato per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che tratta in utile del 2,88% sui valori precedenti.
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