Londra: scambi in positivo per Croda International

(Teleborsa) - Bene la società chimica inglese , con un rialzo dell'1,97%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Croda International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Croda International è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,37 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 32,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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