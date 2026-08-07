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Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group
Seduta vivace oggi per la società che gestisce la Borsa di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,97%.
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