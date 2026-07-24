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Londra: risultato positivo per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per 3i Group
Punta con decisione al rialzo la performance della società d'investimenti con sede a Londra, con una variazione percentuale del 3,22%.
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