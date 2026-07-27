Rialzo in agguato per Croda International
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Protagonista la società chimica inglese, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un rialzo del 2,55%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Croda International suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 29,32 sterline, con stop loss stimato in area 27,38 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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