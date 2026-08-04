New York: andamento negativo per Amazon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dell'e-commerce , con una flessione del 2,44%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Amazon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,75%, rispetto a +4,84% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve del gigante delle vendite sul web è in rafforzamento con area di resistenza vista a 279,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 275,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 283,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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