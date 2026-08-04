New York: andamento negativo per Amazon
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dell'e-commerce, con una flessione del 2,44%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Amazon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,75%, rispetto a +4,84% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La tendenza di breve del gigante delle vendite sul web è in rafforzamento con area di resistenza vista a 279,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 275,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 283,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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