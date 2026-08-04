New York: balza in avanti JP Morgan
(Teleborsa) - Scambia in profit la società finanziaria con sede a New York, che lievita del 2,44%.
Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di JP Morgan è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 364,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 356,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 373.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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