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New York: brillante l'andamento di JP Morgan

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di JP Morgan
Seduta vivace oggi per la società finanziaria con sede a New York, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,44%.
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