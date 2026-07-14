New York: balza in avanti JP Morgan
(Teleborsa) - Avanza la società finanziaria con sede a New York, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 348,6 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 329,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 318,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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