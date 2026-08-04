Milano 17:35
53.541 +1,26%
Nasdaq 21:12
29.802 +3,56%
Dow Jones 21:12
54.200 +1,92%
Londra 17:35
10.879 +0,20%
Francoforte 17:35
26.202 +0,77%

New York: seduta difficile per Aptiv

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Aptiv
Si muove in perdita il fornitore di componenti per i veicoli, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 15,53% sui valori precedenti.
Condividi
```